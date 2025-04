Tg24.sky.it - Successore Papa Francesco, per bookmaker favoriti sono Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle

Testa a testa tra. Secondo ila sfida per diventare il prossimosarà tra il cardinale italiano, attuale segretario di Stato vaticano, con il 35% di possibilità di salire al soglio pontificio e quello filippino, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, con il 25%. Per la prima volta si inserisce nell'inevitabile totoanche l'intelligenza artificiale, che si affianca così alle le agenzie di scommesse cheal lavoro per promuovere le quote più accattivanti, pronte ad aggiornamenti last minute su eventuali defezioni o inaspettati scatti in avanti dei cosiddetti 'bili'.