Studenti delle medie in visita guidata alla PicenAmbiente

Studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Isc di Monteprandone, protagonisti di una visita guidata all’impianto di selezione rifiuti realizzato da PicenAmbiente a Spinetoli. L’iniziativa è stata promossa dal comune di Monteprandone nell’ambito del progetto di educazione alla raccolta differenziata.L’impianto è dotato di una piattaforma tecnologica 4.0 tra le più innovative del settore: sistemi automatici e intelligenti che ottimizzano la cernita delle plastiche e della carta provenienti dalla raccolta differenziata, selezionando con precisione le varie tipologie di materiali. L’impianto garantisce i più alti livelli di recupero, configurandosi come una struttura d’eccellenza nel panorama delle piattaforme di valorizzazione dei rifiuti plastici. Ilrestodelcarlino.it - Studenti delle medie in visita guidata alla PicenAmbiente Leggi su Ilrestodelcarlino.it Giornata di educazione ambientale per glidella scuola secondaria di primo grado dell’Isc di Monteprandone, protagonisti di unaall’impianto di selezione rifiuti realizzato daa Spinetoli. L’iniziativa è stata promossa dal comune di Monteprandone nell’ambito del progetto di educazioneraccolta differenziata.L’impianto è dotato di una piattaforma tecnologica 4.0 tra le più innovative del settore: sistemi automatici e intelligenti che ottimizzano la cernitaplastiche e della carta provenienti draccolta differenziata, selezionando con precisione le varie tipologie di materiali. L’impianto garantisce i più alti livelli di recupero, configurandosi come una struttura d’eccellenza nel panoramapiattaforme di valorizzazione dei rifiuti plastici.

