Striscia La Notizia torna a occuparsi di Affari Tuoi 8220Usano i numeri fortunati per spettacolarizzare le puntate8221

Striscia la Notizia attacca Affari Tuoi sostenendo che i numeri fortunati dei concorrenti vengano utilizzati per guidare lo show di Rai1. Leggi su Fanpage.it Nella puntata di giovedì 24 aprile,laattaccasostenendo che idei concorrenti vengano utilizzati per guidare lo show di Rai1.

Striscia La Notizia torna a occuparsi di Affari Tuoi: Usano i numeri fortunati per spettacolarizzare le puntate; Oggi a Striscia, Rajae torna a occuparsi di Carmen, vittima di stalking. La sorella del molestatore: «Un drogato e un violento già allontanato dalla moglie e dal figlio». Perché le forze dell'ordine non sono intervenute?; Stasera a Striscia: la sottosegretaria all'interno Wanda Ferro abita non lontano dal far west di Viale Isonzo a Catanzaro. Potrebbe tornare la legalità in un quartiere ormai al collasso?. Su questo argomento da altre fonti

Affari Tuoi, continua l’inchiesta di Striscia la Notizia: svelato il “limite invisibile” di 30 mila euro a serata - Sono ormai mesi che il noto tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, si interroga sulla vera trasparenza e casualità di Affari Tuoi, il gioco dell’access prime time di Rai1 che ogni sera registra ... 🔗libero.it