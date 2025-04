Strattonata e picchiata nel cuore della movida episodio di violenza contro una donna

Strattonata e picchiata nel cuore della movida: episodio di violenza contro una donna - BRINDISI - Sarebbe stata trascinata per strada e tirata per capelli dopo aver ricevuto un forte schiaffo sul viso, nei pressi di un noto locale collocato nel centro di Brindisi. Vittima una donna che sarebbe stata aggredita da un uomo a causa di cicostanze al momento non note. L'episodio si... 🔗brindisireport.it

Novanta uova per i bimbi bisognosi. Il grande cuore di Confartigianato - Novanta uova di cioccolata sono state donate, in occasione della Pasqua 2025, da Confartigianato Bologna Metropolitana all’associazione bolognese ’Arca della Misericordia’, che si occupa di sostegno a bambini e famiglie in difficoltà. Il gesto di Confartigianato riveste una duplice valenza solidale, in quanto le uova pasquali provengono dall’associazione ’Insieme per un futuro migliore che, da anni, ospita bambini nati nelle zone vicine alla centrale nucleare di Chernobyl. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il cuore d'oro del club Piacenza Partenopea - L'associazione socioculturale Napoli Club Piacenza Partenopea non è nuova a far parlare di sé per le molteplici iniziative benefiche e di volontariato. Quest'anno i circa trecentocinquanta supporters azzurri hanno risposto presente in più occasioni quando si è trattato di scendere in campo in... 🔗ilpiacenza.it

Strattonata e picchiata nel cuore della movida: episodio di violenza contro una donna - Numerose testimonianze sono pervenute in merito a quanto accaduto ieri sera, 23 aprile, nel centro di Brindisi. Il grave fatto avrebbe coinvolto un personaggio noto della città ... 🔗brindisireport.it