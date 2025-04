Strage in famiglia uccide i genitori e si toglie la vita è dramma

vita di tre persone all’interno di un appartamento in una palazzina con più unità abitative. Le vittime sarebbero due genitori e il loro figlio. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, si ipotizza un omicidio-suicidio, anche se la dinamica esatta dei fatti è ancora in fase di accertamento.L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando alcuni vicini, preoccupati per il silenzio insolito e l’assenza di movimenti, hanno allertato i soccorsi. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno effettuato l’irruzione nell’appartamento, trovandosi di fronte a una scena agghiacciante. I tre corpi giacevano all’interno della casa: due anziani, un uomo e una donna, e il figlio adulto. Indagini in corso, attesa per i rilieviI fatti sono avvenuti in strada Pomposiana, a Modena. Thesocialpost.it - Strage in famiglia: uccide i genitori e si toglie la vita, è dramma Leggi su Thesocialpost.it Tragedia questa mattina: sono stati ritrovati i corpi senzadi tre persone all’interno di un appartamento in una palazzina con più unità abitative. Le vittime sarebbero duee il loro figlio. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, si ipotizza un omicidio-suicidio, anche se la dinamica esatta dei fatti è ancora in fase di accertamento.L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando alcuni vicini, preoccupati per il silenzio insolito e l’assenza di movimenti, hanno allertato i soccorsi. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno effettuato l’irruzione nell’appartamento, trovandosi di fronte a una scena agghiacciante. I tre corpi giacevano all’interno della casa: due anziani, un uomo e una donna, e il figlio adulto. Indagini in corso, attesa per i rilieviI fatti sono avvenuti in strada Pomposiana, a Modena.

