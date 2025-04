Strage familiare a Modena Trovati i cadaveri di padre madre e figlio disabile ipotesi omicidio suicidio

Strage in famiglia quella avvenuta a Modena, in strada Pomposiana. I cadaveri di tre persone, gli anziani genitori e il figlio, sono stati Trovati in mattinata in un appartamento di una palazzina con diverse unità abitative. Quasi sicuramente si tratta di un omicidio-suicidio anche se la dinamica è ancora da accertare.Da quello che emerge, la donna era malata da tempo. Il figlio, anche lui deceduto, era disabile, in carrozzina. Il padre, dunque, potrebbe aver ucciso moglie e figlio e poi si sarebbe tolto la vita. Sul posto i Carabinieri per le indagini del caso.L'articolo Strage familiare a Modena. Trovati i cadaveri di padre, madre e figlio disabile: ipotesi omicidio-suicidio proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Strage familiare a Modena. Trovati i cadaveri di padre, madre e figlio disabile: ipotesi omicidio-suicidio Leggi su Ilfattoquotidiano.it È unain famiglia quella avvenuta a, in strada Pomposiana. Idi tre persone, gli anziani genitori e il, sono statiin mattinata in un appartamento di una palazzina con diverse unità abitative. Quasi sicuramente si tratta di unanche se la dinamica è ancora da accertare.Da quello che emerge, la donna era malata da tempo. Il, anche lui deceduto, era, in carrozzina. Il, dunque, potrebbe aver ucciso moglie ee poi si sarebbe tolto la vita. Sul posto i Carabinieri per le indagini del caso.L'articolodiproviene da Il Fatto Quotidiano.

