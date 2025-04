Strada ex77 Val di Chienti da maggio partono i lavori di manutenzione in galleria ecco com cambia la viabilità

maggio lungo la ex SS 77 Val di Chienti è prevista l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo, per lavori di efficientamento energetico e riqualificazione della galleria Casenove. Il tratto interessato va dal km 14+300 al Km 15+100, alternativamente direzione Foligno. Perugiatoday.it - Strada ex77 Val di Chienti, da maggio partono i lavori di manutenzione in galleria: ecco com cambia la viabilità Leggi su Perugiatoday.it Dal 5 al 18lungo la ex SS 77 Val diè prevista l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo, perdi efficientamento energetico e riqualificazione dellaCasenove. Il tratto interessato va dal km 14+300 al Km 15+100, alternativamente direzione Foligno.

