Storia e cicloturismo doppia celebrazione tra la festa della Liberazione e Appia Week

CAROVIGNO - Un 25 aprile speciale quello che si appresta a vivere Carovigno, dove le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione d'Italia si intrecciano con il passaggio dell'Appia Week, l'iniziativa cicloturistica che valorizza la via Appia Traiana, recentemente insignita del.

