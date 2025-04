Bergamonews.it - Stezzano, è polemica per il concerto del 25 Aprile annullato. Gli Arpioni: “Trionfo dell’ipocrisia”

Unin nome di quella sobrietà esortata dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e unascoppiata all’improvviso alla vigilia del 25: giornata movimentata a, dove l’amministrazione comunale “a seguito della proclamazione del Lutto Nazionale” per la morte di Papa Francesco ha deciso di cancellare gli eventi previsti per il pomeriggio di venerdì in piazza, tanto l’esibizione musicale quanto la festa “Bella ciao”.Confermati, invece, gli eventi di giovedì 24, “Ottant’anni di Libertà, la memoria e la gratitudine: evento organizzato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto Caroli”, le lettura a cura del Circolo Narratori die la Celebrazione dell’80° Anniversario della Liberazione con la cerimonia istituzionale in Municipio nella mattinata del 25