Stellantis Auriemma M5S da azienda atteggiamento inaccettabile Noi a fianco dei lavoratori in sciopero

Stellantis. Auriemma: Noi al fianco dei lavoratori in sciopero“La mancata volontà di Stellantis di rinnovare la parte economica del contratto collettivo specifico sottoscritto due anni or sono da azienda e sindacati, ad eccezione della Cgil, è inaccettabile”. Così, in una nota inviata ai media, la deputata Carmela Auriemma, vicepresidente del M5S alla Camera.“Questo episodio rappresenta l’ennesima azione contro i lavoratori da parte dell’azienda, che punisce coloro che manifestano problemi di sicurezza e continua a non dare garanzie sugli stabilimenti italiani”. Ha sottolineato la deputata pentastellata.“Siamo al fianco dei lavoratori che chiedono un confronto serio e costruttivo con Stellantis sul tema dei salari, anche davanti a un’inflazione che non smette di crescere, e che domani prenderanno parte allo sciopero indetto dalla Fiom con presidi attivi ai cancelli dello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano D’Arco. Leggi su Puntomagazine.it : Noi aldeiin“La mancata volontà didi rinnovare la parte economica del contratto collettivo specifico sottoscritto due anni or sono dae sindacati, ad eccezione della Cgil, è”. Così, in una nota inviata ai media, la deputata Carmela, vicepresidente del M5S alla Camera.“Questo episodio rappresenta l’ennesima azione contro ida parte dell’, che punisce coloro che manifestano problemi di sicurezza e continua a non dare garanzie sugli stabilimenti italiani”. Ha sottolineato la deputata pentastellata.“Siamo aldeiche chiedono un confronto serio e costruttivo consul tema dei salari, anche davanti a un’inflazione che non smette di crescere, e che domani prenderanno parte alloindetto dalla Fiom con presidi attivi ai cancelli dello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano D’Arco.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa riportano altre fonti: Frode fiscale e fondi Covid: sequestro da 877mila euro a Ercolano; STELLANTIS, AURIEMMA (M5S): A POMIGLIANO GRAVE ATTACCO A DIRITTI LAVORATORI; Stellantis Pomigliano, gli operai Trasnova in picchetto con i politici. E oggi arriva Conte; Urso promette fondi all’auto. Scontro con i 5S su Stellantis; Stellantis, la logistica di Pomigliano d'Arco blocca lo stabilimento.

Come scrive laprovinciaonline.info: Stellantis, Auriemma (M5s): “A Pomigliano grave attacco a diritti lavoratori” - Roma – “Quanto avvenuto nei giorni scorsi presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco è gravissimo, un attacco in piena regola al diritto di sciopero. L’atteggiamento dell’azienda ... del ...

Segnala money.it: Questa azienda manda 400 dipendenti a lavorare da casa. Poi li licenzia in videochiamata - Negli ultimi giorni, il nome di questa azienda è tornata sotto i riflettori per le sue scelte strategiche e i cambiamenti ai vertici aziendali. Tuttavia, non è la prima volta che le sue decisioni ...

Lo riporta ilmediano.com: Stellantis, punizioni agli operai che scioperano: Auriemma porta caso in Parlamento - riconoscendo il comportamento antisindacale dell’azienda. In risposta a questi eventi, Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del Movimento 5 Stelle alla Camera, ha espresso forte preoccupazione, ...