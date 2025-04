STEAMiamoci il progetto per la parità di genere entra nel Sistema Confindustria

progetto “STEAMiamoci”, dedicato alla parità di genere e alla promozione delle discipline STEM integrate dalla “A” di Arte, diventa una associazione nell’ambito del Sistema Confindustria.L’iniziativa, promossa da Assolombarda nel 2016, è, oggi, al fianco di bambine e ragazze affinché sempre più numerose scelgano percorsi di carriera legati a Matematica, Scienze, Tecnologia e Ingegneria. Materie che sono arricchite dalla creatività e includono così, tutte le forme di conoscenza ed espressività. Con STEAMiamoci, che nel tempo, a partire dai territori di Assolombarda (Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia), ha raccolto sempre più consensi, le imprese sono, dunque, in prima linea per favorire la parità di genere: attraverso una rete sinergica di aziende e associazioni del Sistema Confindustria, scuole e università, enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, l’obiettivo è quello di creare più opportunità per le donne, per aumentarne il livello di occupazione anche a beneficio del Paese. Ilgiorno.it - STEAMiamoci, il progetto per la parità di genere entra nel Sistema Confindustria Leggi su Ilgiorno.it Il”, dedicato alladie alla promozione delle discipline STEM integrate dalla “A” di Arte, diventa una associazione nell’ambito del.L’iniziativa, promossa da Assolombarda nel 2016, è, oggi, al fianco di bambine e ragazze affinché sempre più numerose scelgano percorsi di carriera legati a Matematica, Scienze, Tecnologia e Ingegneria. Materie che sono arricchite dalla creatività e includono così, tutte le forme di conoscenza ed espressività. Con, che nel tempo, a partire dai territori di Assolombarda (Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia), ha raccolto sempre più consensi, le imprese sono, dunque, in prima linea per favorire ladi: attraverso una rete sinergica di aziende e associazioni del, scuole e università, enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, l’obiettivo è quello di creare più opportunità per le donne, per aumentarne il livello di occupazione anche a beneficio del Paese.

