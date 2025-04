Stava montando una tenda e cade dal quarto piano operaio muore sul colpo

Stava montando una tenda e ha perso l'equilibrio: un operaio è morto dopo essere precipitato dalla facciata di un condominio. Il tragico incidente è accaduto a Rozzano, in provincia di Milano.Che cosa è successoLa tragedia sul lavoro è avvenuta oggi, giovedì 24 aprile, poco dopo le 16. Today.it - Stava montando una tenda e cade dal quarto piano: operaio muore sul colpo Leggi su Today.it unae ha perso l'equilibrio: unè morto dopo essere precipitato dalla facciata di un condominio. Il tragico incidente è accaduto a Rozzano, in provincia di Milano.Che cosa è successoLa tragedia sul lavoro è avvenuta oggi, giovedì 24 aprile, poco dopo le 16.

