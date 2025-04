Stasi Molte cose non tornano Garlasco avvocato di Sempio spiazza tutti

Garlasco, nel 2007, per il quale è stato condannato in via definitiva il fidanzato Alberto Stasi. Ma ora c'è un nuovo indagato, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per omicidio in concorso con altri. Angela Taccia, avvocata di Sempio, nella puntata di giovedì 24 aprile intervistata da Milo Infante ha parlato dell'amicizia con il suo attuale assistito, spiegando che né lui ne gli altri ragazzi della comitiva, che all'epoca avevano tutti circa 17 anni, conoscesse Chiara Poggi se non di vista, Non solo. Ha detto di non aver conoscenza di un interesse nei confronti di CHiara da parte dei ragazzi del gruppo, vista la grande differenza di età. Taccia descrive Sempio come "un ragazzo molto tranquillo, molto razionale", da ragazzi "aveva tanti amici ma non erano dei festaioli". Iltempo.it - "Stasi? Molte cose non tornano". Garlasco, l'avvocato di Sempio spiazza tutti Leggi su Iltempo.it Nel corso di Ore 14 su Rai 2 si torna a parlare delle nuove indagini sul delitto di Chiara Pggi a, nel 2007, per il quale è stato condannato in via definitiva il fidanzato Alberto. Ma ora c'è un nuovo indagato, Andrea, amico del fratello della vittima, per omicidio in concorso con altri. Angela Taccia, avvocata di, nella puntata di giovedì 24 aprile intervistata da Milo Infante ha parlato dell'amicizia con il suo attuale assistito, spiegando che né lui ne gli altri ragazzi della comitiva, che all'epoca avevanocirca 17 anni, conoscesse Chiara Poggi se non di vista, Non solo. Ha detto di non aver conoscenza di un interesse nei confronti di CHiara da parte dei ragazzi del gruppo, vista la grande differenza di età. Taccia descrivecome "un ragazzo molto tranquillo, molto razionale", da ragazzi "aveva tanti amici ma non erano dei festaioli".

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le notizie più recenti da fonti esterne: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi commenta gli ultimi eventi: Vivo con fiduciosa attesa; Delitto di Garlasco, mamma contro mamma. Rita: “Alberto Stasi? Valgono le sentenze”. Elisabetta: “C’è speranza per mio figlio”; Garlasco: la tesi del doppio killer dei Carabinieri. Cosa non torna e perché è stata abbandonata; Alberto Stasi, 7 anni in carcere da innocente? Il Dna di Andrea Sempio, lo scontrino, le scarpe, le telefonate al fratello di Chiara Poggi. Cosa non torna del delitto di Garlasco…; La mamma di Chiara Poggi: Per noi valgono le sentenze, ce ne sono state tante | L'avvocato di Sempio: Sta male, è molto provato.

Scrive davidemaggio.it: Alberto Stasi a Inside: “Mi auguro che salti fuori la verità, che emerga quello che non è ancora emerso” - Stasi: Sì, ho ascoltato storie che normalmente non avrei mai potuto ascoltare. Da un punto di vista umano è un arricchimento, anche se a volte ci sono molte sofferenze dietro e capisci cose che ...

Come scrive rainews.it: Stasi: "Voglio la verità, emerga ciò che non ancora è emerso" - "Quello che ho in cuore è che salti fuori la verità, che venga alla luce tutto quello che deve emergere, che non è ancora emerso. Nient'altro", dice nell'intervista Stasi, ricordando che "tra ...

Riporta panorama.it: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi commenta gli ultimi eventi: “Vivo con fiduciosa attesa” - Stasi: Forse un misto delle cose, un misto di tutto ... ma ogni giorno è uguale a quello precedente? Stasi: Sì, non è poi molto diverso da quello che viene percepito da chi non ha prescrizioni.