Stasera mi fucileranno in piazza della libertà un’installazione per il 25 aprile in memoria di Bendotti

della libertà in piazza della libertà, nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 aprile, "Stasera mi fucileranno", un'installazione per il 25 aprile 2025 a cura di Isrec – Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea Bergamo – Ets e Comune di Bergamo.L'installazione, in omaggio a Angelo Bendotti, presidente dell'Isrec scomparso improvvisamente il 23 dicembre scorso, sarà aperta tutti i giorni fino a giovedì 1 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.Nell' 80°della Liberazione, il Comune di Bergamo ha incaricato Isrec Bergamo di abitare lo spazio del Palazzo della libertà, un luogo carico di memoria che è stato non solo casa Littoria, sede del partito fascista e centro amministrativo della Repubblica sociale, ma anche luogo di tortura per partigiane e partigiani.

