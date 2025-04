Inter-news.it - Stankovic si fa strada col Lucerna: candidato in Super League svizzera!

Aleksandercontinua a mettersi in mostra con la maglia del. Arriva una nomination nellaper il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter.SODDISFAZIONI – Tre gol e tre assist in questa stagione per Aleksander, che indossa la maglia delnel campionato svizzero della. Il figlio d’arte, in prestito dall’Inter, continua a dare grandi soddisfazioni al suo club di proprietà. L’ultima risale a due domeniche fa, quando durante gara contro lo Young Boys ha dato il suo contributo nella goleada dei suoi compagni con una straordinaria punizione calciata direttamente in porta. Il buon rendimento con la maglia del, oltre a garantirgli una buona prospettiva futura, lo mette in vetrina in.Aleksandersi mette in mostra col: ecco la nomination nellaLA CANDIDATURA – Aleksanderraggiunge un ottimo traguardo nel campionato della