Sport in tv oggi giovedì 24 aprile orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

oggi giovedì 24 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport. Ampio spazio al Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid: si giocherà il primo turno del torneo di tennis sulla terra rossa spagnola, scenderanno in campo anche Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Lucia Bronzetti.Proseguono gli Europei di judo e il Tour of the Alps per gli appassionati di ciclismo, mentre in serata Perugia e Civitanova si affronteranno nella gara-5 della semifinale scudetto di volley maschile. Da seguire anche la Coppa del Mondo di pentathlon, i tornei di golf della settimana, l’Eurolega di basket e i Mondiali di snooker.Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi giovedì 24 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming. Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 24 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi su Oasport.it 24ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio al Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid: si giocherà il primo turno del torneo di tennis sulla terra rossa spagnola, scenderanno in campo anche Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Lucia Bronzetti.Proseguono gli Europei di judo e il Tour of the Alps per gli appassionati di ciclismo, mentre in serata Perugia e Civitanova si affronteranno nella gara-5 della semifinale scudetto di volley maschile. Da seguire anche la Coppa del Mondo di pentathlon, i tornei di golf della settimana, l’Eurolega di basket e i Mondiali di snooker.Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in24, il relativo palinsesto tv e

