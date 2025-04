Ilgiorno.it - Sponde del Ticino erose dalle piogge. Il Parco: "Fate attenzione ai divieti"

Leggi su Ilgiorno.it

Il territorio deldeldeve fare i conti con la pioggia e il forte vento dei giorni scorsi. Il fiume, in piena a causa delle abbondantiche hanno interessato tutto l’arco alpino afferente al Lago Maggiore, è esondato in diversi punti e in alcuni altri tratti le acque hanno eroso lesul lato lombardo, creando smottamenti e facendo precipitare parecchi metri cubi di terra nell’alveo. Oltre all’erosione in atto ormai da diverso tempo tra Robecchetto e Cuggiono all’altezza della Cascina Gallarata, dove già parecchie centinaia di metri quadrati di terreno agricolo sono state cancellateacque, in questi ultimi giorni nel tratto Ciarla - Boffalora, nella Riserva La Fagiana, ampi tratti di sponda sono stati erosi e quelli rimasti sono instabili.Proprio per questo dalla sede delgiungono appelli alla prudenza.