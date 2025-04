Spoleto dopo la scossa sismica del 23 aprile riaperti lo Sportello del Cittadino il Teatro Caio Melisso Carla Fendi e la Rocca Albornoz

dopo i controlli effettuati a seguito dell'evento sismico che ha interessato il territorio tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile 2025, il Comune di Spoleto ha annunciato la riapertura al pubblico dello Sportello del Cittadino. La struttura ha ripreso la normale attività, in seguito alle verifiche che non hanno evidenziato criticità strutturali.Riprendono regolarmente anche le attività in programma presso il Teatro Caio Melisso Carla Fendi e la Rocca Albornoz, due importanti poli culturali della città.L'Amministrazione comunale comunica che ogni aggiornamento relativo a ulteriori riaperture sarà diffuso in tempo reale attraverso i canali ufficiali: Whatsapp, sito istituzionale, Facebook e Instagram. I cittadini sono pertanto invitati a seguire tali canali per restare costantemente informati sull'evolversi della situazione.

