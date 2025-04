Spezia si cambia ancora Francis via dopo due mesi Società in mano a Roberts

Roberts, per mezzo della Società Ram Spezia Holdings Lp, con sede negli Usa, ha acquisito ieri lo Spezia Calcio. La notizia di un passaggio delle quote si era già diffusa nella giornata di martedì, ieri la fumata bianca con il comunicato del club di via Melara a ufficializzare il passaggio delle quote. Roberts, 61 anni, nativo di Boston (Massachusetts), ex portiere nella squadra dell’Università di Princeton, è un investitore specializzato nel settore del private equity, tra gli artefici della costruzione dello stadio dello stesso ateneo. Fu proprio a Princeton che Roberts, nella veste di giocatore di calcio, conobbe Charlie Stillitano, ovvero colui che ha avuto un ruolo chiave nel passaggio di proprietà da Fc32 all’imprenditore statunitense.Il neo proprietario americano, il secondo nella ultracentenaria storia bianca, grande appassionato di calcio, ha affidato al sito ufficiale del club aquilotto le sue prime parole: "Si tratta di una sfida molto importante e anche di una grande opportunità per sviluppare le potenzialità dello Spezia Calcio e valorizzare ancora la sua storia. Lanazione.it - Spezia, si cambia ancora. Francis via dopo due mesi. Società in mano a Roberts Leggi su Lanazione.it Lo statunitense Thomas, per mezzo dellaRamHoldings Lp, con sede negli Usa, ha acquisito ieri loCalcio. La notizia di un passaggio delle quote si era già diffusa nella giornata di martedì, ieri la fumata bianca con il comunicato del club di via Melara a ufficializzare il passaggio delle quote., 61 anni, nativo di Boston (Massachusetts), ex portiere nella squadra dell’Università di Princeton, è un investitore specializzato nel settore del private equity, tra gli artefici della costruzione dello stadio dello stesso ateneo. Fu proprio a Princeton che, nella veste di giocatore di calcio, conobbe Charlie Stillitano, ovvero colui che ha avuto un ruolo chiave nel passaggio di proprietà da Fc32 all’imprenditore statunitense.Il neo proprietario americano, il secondo nella ultracentenaria storia bianca, grande appassionato di calcio, ha affidato al sito ufficiale del club aquilotto le sue prime parole: "Si tratta di una sfida molto importante e anche di una grande opportunità per sviluppare le potenzialità delloCalcio e valorizzarela sua storia.

