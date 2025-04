Thesocialpost.it - “Spettacolo vergognoso”. Papa Francesco, l’intervento a gamba tesa di Cacciari sulle commemorazioni

Leggi su Thesocialpost.it

Un intervento dirompente quello del filosofo Massimoa Otto e mezzo su La7, dove ha criticato duramente leufficiali per la morte di. Ospite di Lilli Gruber,ha messo sotto accusa le dichiarazioni di lutto espresse in Parlamento da esponenti della maggioranza, tra cui la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Ma dove?“, ha esclamato incredulo, riferendosi alle parole ufficiali dei leader politici.esprime preoccupazione anche per il futuro del pontificato e la direzione che prenderà il prossimo, soprattutto in ambito geopolitico. Secondo il filosofo, l’elezione del successore dipotrebbe segnare una svolta conservatrice: “Se non ci sarà una posizione europea compatta per proseguire la linea di Bergoglio, il clero anglosassone e americano sarà determinante nell’imporre una figura moderata”.