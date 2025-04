Lapresse.it - Spazio, Cina lancia navicella Shenzhou 20 con 3 astronauti a bordo

Lahato nellola20 con atre, per sostituire l’equipaggio della stazione spaziale cinese Tiangong.20 è decollata come previsto adel razzo Long March 2F alle 17.17 ora locale (le 11.17 in Italia). Raggiungerà la stazione Tiangong circa 6 ore e mezza dopo.Il razzo è decollato dal centro di lancio di Jiuquan, ai margini del deserto del Gobi, nellanord-occidentale. Laspaziale rimarrà nelloprima di riportare indietro l’attuale equipaggio. Si tratta di un ulteriore passo avanti nelle ambizioni di Pechino di realizzare una missione con equipaggio sulla Luna ed esplorare Marte.La missione, o ‘Vascello Celeste’, è comandata da Chen Dong, al suo terzo volo. È accompagnato dal pilota di caccia Chen Zhongrui e dall’ingegnere Wang Jie, entrambi al loro primo viaggio.