Spara ai vicini di casa e poi si suicida il 53enne ferito 8220Temevo che potesse colpire anche altri8221

ferito il vicino di casa e un suo collaboratore Sparandogli contro con un fucile e poi si è tolto la vita. "Mai avrei pensato potesse accadere una cosa simile", ha dichiarato uno dei due colpiti. Leggi su Fanpage.it Lo scorso 22 aprile a Delebio (Sondrio) Francesco Petrone hail vicino die un suo collaboratorendogli contro con un fucile e poi si è tolto la vita. "Mai avrei pensatoaccadere una cosa simile", ha dichiarato uno dei due colpiti.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Spara ai vicini di casa e poi si suicida, il 53enne ferito: Temevo che potesse colpire anche altri; Spara ai vicini a Delebio vicino Sondrio dopo una lite e poi si suicida, anziano morto e due feriti; Sondrio, anziano spara a due vicini e si suicida a Delebio in Valtellina; Sondrio, anziano di 90 anni spara ai vicini con un fucile da caccia, poi si uccide: due feriti; Sondrio, anziano spara ai vicini dopo una lite e si suicida.

Segnala msn.com: Anziano spara ai vicini e si suicida in Valtellina, due feriti - Una lite tra vicini di casa è finita in tragedia a Delebio, in Valtellina: un uomo di 80 anni, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, ha sparato a due vicini e poi si ...

corrieredellosport.it scrive: Anziano spara ai vicini e si suicida, due feriti - (ANSA) - SONDRIO, 22 APR - Una lite tra vicini di casa è finita in tragedia a Delebio, in Valtellina: un uomo di 80 anni, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, ha sparato a due vicini e poi ...

Come scrive msn.com: Sondrio: spara a vicini dopo lite e si suicida, muore 90enne - MILANO. Ha imbracciato il fucile da caccia e, uscito di casa, ha sparato contro il vicino e la persona che lo stava aiutando nei lavori dell'abitazione, colpendoli in maniera non grave. Subito dopo è ...