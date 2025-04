Sovraffollamento abusi sedazione con psicofarmaci l8217allarme del Consiglio d8217Europa su carceri e CPR

Leggi su Fanpage.it

Una visita ad hoc del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) deld'Europa ha messo in luce gravi criticità nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) italiani, denunciando maltrattamenti,, carenze sanitarie e condizioni di vita degradanti. Il rapporto solleva interrogativi sull'intero modello di detenzione, inclusa la sua applicazione in contesti esterni come l'Albania.