Souness Le statistiche sono assurde da quando la conta dei falli subiti è diventata una gara

Graemenon sopporta gli stupidi. Che come attacco di un’intervista non è male. Il Telegraph ha parlato con la leggenda del Liverpool, uno dei grandi “duri” del pallone.Jim White gli domanda chi del Liverpool di oggi avrebbe giocato Reds campioni della sua epoca, lui risponde scocciato: “Domanda scema. Tutti i giocatori considerati i migliori oggi lo sarebbero stati negli anni Ottanta. E, a meno che non abbiano cambiato radicalmente le regole, sarebbero i migliori tra 30 anni. Ciò che rende i giocatori miglioriil tocco e la capacità di vedere il gioco. Se ci riesci, prosperi in qualsiasi condizione, in qualsiasi momento. I ragazzi di oggi sarebbero stati campioni anche ai miei tempi”.Va bene l’intercambiabilità generazionale, ma non è del tutto chiaro quanti calciatori di oggi sarebbero contenti di trovarsidi faccia nel tunnel mentre lui effettua una rapida analisi dei loro stinchi.