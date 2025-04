Sottopasso Lingotto a Torino riapre la semicarreggiata nord e chiude la sud fine lavori a settembre

Torino riapriranno al traffico nella tarda mattinata di lunedì 28 aprile la semicarreggiata nord del Sottopasso Lingotto (da corso Unità d’Italia verso corso Giambone) e l’entrata di via Ventimiglia. La parziale riapertura arriva alla conclusione dei lavori di rinforzo strutturale e di. Torinotoday.it - Sottopasso Lingotto a Torino, riapre la semicarreggiata nord e chiude la sud: fine lavori a settembre Leggi su Torinotoday.it riapriranno al traffico nella tarda mattinata di lunedì 28 aprile ladel(da corso Unità d’Italia verso corso Giambone) e l’entrata di via Ventimiglia. La parziale riapertura arriva alla conclusione deidi rinforzo strutturale e di.

