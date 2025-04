Sospetto di abuso di cannabis e benzodiazepine donna indagata per omicidio colposo per la morte del feto

Una donna è indagata per omicidio colposo perché ritenuta presunta responsabile della morte del feto, quando era incinta, dovuta a un sospetto abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda, avvenuta in provincia di Pordenone, indaga la polizia, coordinata dalla Procura. La magistratura, sospettando un 'distacco intempestivo massivo di placenta in travaglio precipitoso', ha indagato la donna e disposto l'autopsia del corpo della neonata. La vicenda risale ad alcuni giorni fa. L'esame autoptico sarà eseguito sabato mattina all'ospedale civile di Pordenone dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli – lo stesso che si occupò del caso di Giulia Cecchettin – e dai professori Pantaleo Greco (direttore di Ginecologia e Ostetricia del Sant'Anna di Ferrara) e Marny Fedrigo (specialista in Anatomia patologica dell'università di Padova).

