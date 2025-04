Sorpresa Osimhen niente Juve e super colpo

Leggi su Sportface.it

Il destino di Victorè segnato. Non ci saranno colpi di scena, né romantici ritorni: il numero 9 che aveva trascinato il Napoli allo scudetto è ormai un ex, anche se formalmente figura ancora sotto contratto. Il suo armadietto a Castel Volturno è solo in attesa di essere svuotato definitivamente, ma nella testa e nel cuore di– e di De Laurentiis – il capitolo azzurro è già chiuso da tempo. I rapporti con il club e la città si sono deteriorati, fino a diventare insanabili e mentre Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna progettano il nuovo ciclo, l’attaccante nigeriano è pronto a salutare definitivamente la Serie A.Un’altra cosa sembra quasi certa: non vestirà la maglia dellantus. I segnali erano chiari da settimane, e con il passare dei giorni si fanno sempre più concreti, quindi l’ipotesi bianconera, inizialmente caldeggiata per volontà di Cristiano Giuntoli, è destinata a tramontare per un motivo semplice.