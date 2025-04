Sondrio per tutelare le incisioni rupestri della Sassella si ripensi al progetto del cavalcavia

Nel corso della seduta del consiglio comunale in programma lunedì a Palazzo Pretorio, i consiglieri di minoranza di Futuro Insieme Rita Dioli (prima firmataria), Giocondo Cerri e Simone Del Curto presenteranno l'interpellanza con oggetto "la tutela della Roccia della Sassella come manifestazione.

Incisioni rupestri spuntano nei vigneti della Valtellina: sono uomini stilizzati di tremila anni fa - La zona è quella della Sassella e l’idea è di creare un parco tra i terrazzamenti diventati patrimonio dell’umanità ... 🔗msn.com

Eccezionale scoperta archeologica, riportate alla luce incisioni rupestri di 3.000 anni fa - SONDRIO. Un eccezionale ritrovamento archeologico tra i vigneti della Sassella, a due passi da Sondrio: questo è quanto è stato riportato alla luce dagli scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologi ... 🔗ildolomiti.it

Incisioni rupestri e Villa Visconti. Riapre il sito archeologico - Aperti al pubblico il parco delle incisioni rupestri e la Villa Visconti Venosta a Grosio. Il parco delle incisioni rupestri è un sito archeologico di estrema importanza che “ospita“ la ... 🔗ilgiorno.it