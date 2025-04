Sondaggi non si ferma la discesa del Pd M5S e Avs in crescita i numeri delle coalizioni

Sondaggi, nonostante la ridotta attività di rilevamento legata alle festività pasquali, restituisce un quadro chiaro su alcune dinamiche in atto nel panorama politico italiano. Se la fotografia complessiva appare piuttosto stabile, si evidenziano alcuni scostamenti significativi: cala il Partito Democratico, mentre guadagnano terreno sia il Movimento 5 Stelle che l'alleanza Verdi/Sinistra (Avs).I numeri dei principali partiti: Fratelli d'Italia sempre in testaLa classifica delle liste resta guidata da Fratelli d'Italia, che si attesta al 29,5%, in lieve crescita rispetto alla settimana precedente (+0,1). Alle sue spalle, il Partito Democratico scivola al 21,8% con una flessione di sei decimali (-0,6), confermando una tendenza discendente che preoccupa la Schlein e i suoi.

