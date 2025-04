Lanotiziagiornale.it - Sondaggi, nella Supermedia crolla il Pd: balzo in avanti di Avs e M5s

La tendenza è univoca: cala, e non di poco, il Pd, mentre crescono Avs e soprattutto il Movimento 5 Stelle. Gli ultimi, fotografati dalladi YouTrend per Agi, riguardano la settimana pasquale, con meno rilevazioni effettuate nei giorni delle feste, ma con segnali abbastanza chiari.Pochi i movimenti nel centrodestra, con tutti i partiti di maggioranza in leggerissimo guadagno. Diverse la situazione tra le opposizioni, con il tracollo del Pd e la crescita sia dei 5 Stelle che di Alleanza Verdi-Sinistra. Vediamo cosa emerge dall’ultimaelettorali,il Pd mentre salgono M5s e AvsIl paragone della, come di consueto, è rispetto al dato di due settimane fa. Entrando nel dettaglio, non viene intaccato il primato di Fratelli d’Italia, in testa con il 29,5% dei consensi e in crescita dello 0,1%.