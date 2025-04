Soci di un impresa hanno finto di vendere immobili di lusso per non pagare un debito milionario stop dai giudici

debito di 2 milioni e mezzo di euro nei confronti di una banca. La Cassazione, dopo due pronunciamenti di segno opposto del tribunale di Agrigento e della corte di appello di Palermo, ribalta. Agrigentonotizie.it - "Soci di un'impresa hanno finto di vendere immobili di lusso per non pagare un debito milionario": stop dai giudici Leggi su Agrigentonotizie.it Contratti di vendita simulati con la sola finalità di evitare pignoramenti e sottrarsi al pagamento di undi 2 milioni e mezzo di euro nei confronti di una banca. La Cassazione, dopo due pronunciamenti di segno opposto del tribunale di Agrigento e della corte di appello di Palermo, ribalta.

