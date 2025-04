Sobrietà per il 25 Aprile Magistrati Dal governo appello superfluo

Bergamo. "Penso che l'appello del governo alla Sobrietà nelle celebrazioni del 25 Aprile sia superfluo". Così il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia – Anpi provinciale di Bergamo, Mauro Magistrati, ha commentato l'invito alla moderazione nelle iniziative per festeggiare l'anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo.

Martedì 22 Aprile il governo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco: la decisione è stata assunta dal Consiglio dei ministri a distanza di 24 ore dalla scomparsa del pontefice.

Il periodo del lutto interessa anche il 25 Aprile: al termine del Cdm, il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha dichiarato che "tutte le cerimonie sono consentite, con la Sobrietà che la circostanza impone a ciascuno", suscitando le polemiche dell'opposizione.

