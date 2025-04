Sobrietà di Stato e memoria resistente come il lutto nazionale ridisegna le celebrazioni del 25 Aprile in tutta Italia

lutto nazionale e celebrazioni soltanto se improntate a una rigorosa “Sobrietà”. L’indicazione, nata durante il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni, cade nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il binomio lutto-memoria, . L'articolo Sobrietà di Stato e memoria resistente: come il lutto nazionale ridisegna le celebrazioni del 25 Aprile in tutta Italia è Stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Sobrietà di Stato e memoria resistente: come il lutto nazionale ridisegna le celebrazioni del 25 Aprile in tutta Italia Leggi su Sbircialanotizia.it Il giorno successivo alla scomparsa di Papa Francesco, all’uscita da Palazzo Chigi, il ministro Nello Musumeci ha fissato la linea: cinque giorni disoltanto se improntate a una rigorosa “”. L’indicazione, nata durante il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni, cade nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il binomio, . L'articolodiilledelinpubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Se ne parla anche su altri siti

Giovedì 10 aprile, alle ore 11.00 presso il Teatro Petrarca di Arezzo, si terrà la cerimonia per il 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un evento istituzionale e insieme partecipato, alla presenza delle Autorità e dei cittadini, per celebrare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia. Lo slogan #EsserciSempre, simbolo del legame con la collettività, guida anche quest’anno una giornata che vuole essere momento di condivisione, bilancio e riconoscimento ... 🔗lortica.it

Era la sua “creatura” nata per essere dedicata al ricordo di Lady Diana onorando le cause per le quali si era battuta maggiormente; ma l’amore di Harry per la sua fondazione dedicata ai bambini africani è durato finché non è arrivata Meghan. Almeno così la pensano alcuni dei volontari che per anni si sono spesi per tenere in vita l’associazione Sentebale, la cui attività benefica era stata frutto di un sogno condiviso dal principe Harry insieme al principe Seeiso di Lesotho, suo caro amico. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le istituzioni italiane chinano il capo, nella Giornata della memoria delle vittime innocenti di mafia e rilanciano l’impegno dello Stato alla lotta, senza quartiere, alla criminalità organizzata. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è convinto che la sfida per la legalità abbia un solo risultato possibile: la vittoria. “Il 21 marzo rappresenta un giorno solenne […] The post Mafia, l’impegno dello Stato nella Giornata della Memoria appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Cinque giorni di lutto, un giorno di imbarazzo: il 25 aprile oscurato dalla sobrietà di Stato; Sobrietà di Stato e memoria resistente: come il lutto nazionale ridisegna le celebrazioni del 25 Aprile in tutta Italia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media