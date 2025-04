So cosa hai fatto la regista Ho proposto idee folli per provare a coinvolgere Sarah Michelle Gellar

regista del reboot di So cosa hai fatto, Jennifer Kaytin Robinson, ha ammesso che ha provato in ogni modo a cercare un'idea per coinvolgere Sarah Michelle Gellar nel film. Nel reboot di So cosa hai fatto non sarà presente Sarah Michelle Gellar, ma la regista Jennifer Kaytin Robinson ha ammesso di aver provato a coinvolgerla in tutti i modi. La filmmaker, intervistata da Entertainment Weekly, ha spiegato che ha cercato di convincere l'attrice a tornare sul set, senza però riuscirci. Il tentativo della regista Parlando del reboot di So cosa hai fatto, in arrivo il 18 luglio nei cinema americani, Jennifer Kaytin Robinson ha ammesso che ha cercato di far riprendere a Sarah Michelle Gellar il ruolo di Helen Shivers, senza riuscirci. La regista ha sottolineato: "Ci ho provato, . Movieplayer.it - So cosa hai fatto, la regista: "Ho proposto idee folli per provare a coinvolgere Sarah Michelle Gellar" Leggi su Movieplayer.it Ladel reboot di Sohai, Jennifer Kaytin Robinson, ha ammesso che ha provato in ogni modo a cercare un'idea pernel film. Nel reboot di Sohainon sarà presente, ma laJennifer Kaytin Robinson ha ammesso di aver provato a coinvolgerla in tutti i modi. La filmmaker, intervistata da Entertainment Weekly, ha spiegato che ha cercato di convincere l'attrice a tornare sul set, senza però riuscirci. Il tentativo dellaParlando del reboot di Sohai, in arrivo il 18 luglio nei cinema americani, Jennifer Kaytin Robinson ha ammesso che ha cercato di far riprendere ail ruolo di Helen Shivers, senza riuscirci. Laha sottolineato: "Ci ho provato, .

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Cosa riportano altre fonti: So Cosa hai Fatto, Il Primo Trailer Ufficiale del Film - HD - Film (2025); So cosa hai fatto, trailer e data di uscita del nuovo sequel; So cosa hai fatto, il trailer del sequel dell’horror cult; Il reboot di 'So cosa hai fatto': torna Jennifer Love Hewitt; Trailer per So cosa hai fatto (2025): tutti pagheranno per i loro peccati.

Secondo msn.com: So cosa hai fatto, la regista: "Ho proposto idee folli per provare a coinvolgere Sarah Michelle Gellar" - Nel reboot di So cosa hai fatto non sarà presente Sarah Michelle Gellar, ma la regista Jennifer Kaytin Robinson ha ammesso di aver provato a coinvolgerla in tutti i modi. La filmmaker, intervistata da ...

Da ciakmagazine.it: So Cosa Hai Fatto, trailer e data di uscita - Il nuovo capitolo della saga horror So cosa hai fatto è previsto per il 16 luglio 2025. Diretto da Jennifer Kaytin Robinson, il film vede la ...

Risulta da mymovies.it: So cosa hai fatto, il trailer originale del film [HD] - Regia di Jennifer Kaytin Robinson, Elisha Christian. Un film con Madelyn Cline, Jennifer Love Hewitt, Nicholas Alexander Chavez, Freddie Prinze Jr., Billy Campbell. Da mercoledì 16 luglio al cinema.