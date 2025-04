Sit in autismo Sinistra Italiana si schiera con associazione Volo delle Farfalle

Sinistra Italiana, federazione provinciale di Reggio Calabria, al fianco dell'associazione Il Volo delle Farfalle – Evoluzione autismo, che il prossimo 5 maggio terrà un sit-in davanti alla sede generale dell'Asp di Reggio Calabria per rivendicare il diritto.

