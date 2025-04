Sinner un anno da numero 1 del Ranking ATP ecco perché

Sinner la certezza di mantenere il primo posto nel Ranking ATP per almeno un anno intero, ovvero 52 settimane, fino a lunedì 9 giugno, il giorno successivo alla finale del Roland Garros. Sinner aveva raggiunto la vetta della classifica per la prima volta il 10 giugno dell’anno scorso.La settimana 52 scatterà per Sinner durante il Roland GarrosCon il forfait nel secondo turno del torneo spagnolo, Alcaraz perde i punti ottenuti nell’edizione precedente, quando si era fermato ai quarti di finale contro Rublev. Neppure Alexander Zverev, attuale numero due del Ranking e fresco vincitore degli Internazionali d’Italia 2024, può superare l’altoatesino. Lapresse.it - Sinner, un anno da numero 1 del Ranking ATP: ecco perché Leggi su Lapresse.it Carlos Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Madrid a causa di un problema alla gamba destra, consegnando così a Jannikla certezza di mantenere il primo posto nelATP per almeno unintero, ovvero 52 settimane, fino a lunedì 9 giugno, il giorno successivo alla finale del Roland Garros.aveva raggiunto la vetta della classifica per la prima volta il 10 giugno dell’scorso.La settimana 52 scatterà perdurante il Roland GarrosCon il forfait nel secondo turno del torneo spagnolo, Alcaraz perde i punti ottenuti nell’edizione precedente, quando si era fermato ai quarti di finale contro Rublev. Neppure Alexander Zverev, attualedue dele fresco vincitore degli Internazionali d’Italia 2024, può superare l’altoatesino.

