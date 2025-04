Ilnapolista.it - Simone Inzaghi ormai è un’opera di Marina Abramovi?, siamo preoccupati per lui

una performance avanguardista. Che rincorra un arbitro, che misuri col metro da sarta le rimesse laterali, che faccia parkour scavalcando la sua zona d’interesse (“l’area tecnica”, la chiamano), o che sbraiti in faccia al quarto uomo che lui l’elemosina del recupero no, non l’accetta, ecco:è un’installazione di?. Esplorazione dei limiti del corpo, della mente e dell’interazione con il pubblico. Da manuale d’arte.. Per l’uomo, per la sua difficoltàtattile nel maneggiare l’equilibrio temperamentale. In campo è immarcabile. Rimbalza qui e là come Chobin (ve lo ricordate Chobin?), invadendo, inveendo, indicando. Poi è costretto a rinsavire, a trasmutare, per impostarsi compunto, in ordine per i microfoni. Afono perlopiù, con l’espressione sterilizzata di chi trattiene dentro di sé lava e lapilli, lacrime e sangue.