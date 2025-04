Silvio Garattini Elena Cattaneo e cineforum cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Silvio Garattini e la farmacologa Elena Cattaneo fra gli ospiti della Fiera dei Librai di Bergamo, il Festival della paella e della sangria e Gluten free fest a Spirano, la sagra alpina di primavera a Lallio, cineforum e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 24 aprile.Ecco gli appuntamenti.BergamoSino al 4 maggio sul Sentierone prosegue la Fiera dei Librai di Bergamo. In calendario ci sono numerosi incontri con gli autori in diverse sedi della città, a pochi passi dall’evento.Il programma di stasera prevede:– Luisa Carminati alle 16:30 al Donizetti Studio.– Dadadang alle 16:30 allo Spazio Incontri A2A – Cortile della Biblioteca Caversazzi. Musica.– Elena Kostioukovitch alle 16:30 alla Sala Lettura – Area Narrativa – Fiera dei Librai Bergamo. Bergamonews.it - Silvio Garattini, Elena Cattaneo e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi su Bergamonews.it Il professore la farmacologafra gli ospiti della Fiera dei Librai di, il Festival della paella e della sangria e Gluten free fest a Spirano, la sagra alpina di primavera a Lallio,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 24 aprile.Ecco gli appuntamenti.Sino al 4 maggio sul Sentierone prosegue la Fiera dei Librai di. In calendario ci sono numerosi incontri con gli autori in diverse sedi della città, a pochi passi dall’evento.Il programma diprevede:– Luisa Carminati alle 16:30 al Donizetti Studio.– Dadadang alle 16:30 allo Spazio Incontri A2A – Cortile della Biblioteca Caversazzi. Musica.–Kostioukovitch alle 16:30 alla Sala Lettura – Area Narrativa – Fiera dei Librai

