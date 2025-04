Silent city driver in esclusiva un estratto del film in selezione al Far East Film Festival

East Film Festival 75 Film da 11 Paesi asiatici nel Festival friulano che racconta l’Estremo Oriente. Tra questi c’è “Silent city driver”, unico Film dalla Mongolia in selezione, che esplora la gioventù urbana di Ulan Bator, riflettendo la società contemporanea di individui sempre più distanti l’uno dall’altro. Panorama.it - Silent city driver, in esclusiva un estratto del film in selezione al Far East Film Festival Leggi su Panorama.it Al Far75da 11 Paesi asiatici nelfriulano che racconta l’Estremo Oriente. Tra questi c’è “”, unicodalla Mongolia in, che esplora la gioventù urbana di Ulan Bator, riflettendo la società contemporanea di individui sempre più distanti l’uno dall’altro.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Silent city driver, in esclusiva un estratto del film in selezione al Far East Film Festival; Far East Film Festival, a Udine dentro il cuore dell’Asia. Con un tuffo in Mongolia.