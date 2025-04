Silent Bob amp Sick Budd annunciano le date dell’Angelo Balaclava Summer Tour

.com - Silent Bob & Sick Budd annunciano le date dell’Angelo Balaclava Summer Tour

Boble, dopo la data zero delnei clubDopo il trionfo della data zero di Trento, che ha registrato un’accoglienza straordinaria, parte ufficialmente il 2 maggio AngelodiBob, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Con ledi Padova, Milano, Torino e Roma già sold out e unche continua a riscuotere un successo senza precedenti, il duo si prepara a conquistare i palchi dei principali club italiani.Bobpresenteranno il loro nuovo album Angelo, uscito il 4 aprile, insieme ai brani che li hanno affermati come nomi di punta della scena rap italiana.Il, prodotto da Color Sound, segna anche l’inizio di una nuova fase con l’annuncio, che arricchisce ulteriormente un calendario già prestigioso.