Sicurezza sul lavoro Amazon 15 milioni di euro investiti in Italia nel 2024 per innovare e migliorare ambiente lavorativo

Sicurezza sul posto di lavoro del prossimo 28 aprile, Amazon che ha a Colleferro, nel sud della provincia di Roma, una degli stabilimenti più grandi del centro sud Italia ha annunciato di aver investito in Italia oltre 15 milioni di euro nel. Frosinonetoday.it - Sicurezza sul lavoro: Amazon, 15 milioni di euro investiti in Italia nel 2024 per innovare e migliorare l'ambiente lavorativo Leggi su Frosinonetoday.it In occasione della Giornata mondiale della salute esul posto didel prossimo 28 aprile,che ha a Colleferro, nel sud della provincia di Roma, una degli stabilimenti più grandi del centro sudha annunciato di aver investito inoltre 15dinel.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Sicurezza sul lavoro: Amazon, 15 milioni di euro investiti in Italia nel 2024 per innovare e migliorare l'ambiente lavorativo; Amazon investe nella sicurezza sul lavoro; AMAZON * SICUREZZA SUL LAVORO: «15 MILIONI DI EURO INVESTITI IN ITALIA NEL 2024, PER INNOVARE E MIGLIORARE L'AMBIENTE LAVORATIVO; Amazon, sciopero dei corrieri con presidio a Campi; Amazon, sciopero dei corrieri in programma per venerdì 18 aprile.

Scrive distribuzionemoderna.info: Amazon, investiti 15 milioni di euro in Italia per la sicurezza sul lavoro - Amazon ha annunciato di aver investito in Italia oltre 15 milioni di euro nel 2024 in progetti specifici legati al miglioramento della sicurezza.

Riporta ansa.it: Amazon, costante attenzione sul lavoro e sulla sicurezza - "Collaboriamo con decine di fornitori di servizi di consegna, che forniscono opportunità lavorative a migliaia di persone che si occupano di consegnare gli ordini ai nostri clienti in Italia. (ANSA) ...

Scrive informazione.it: Driver in sciopero, Amazon: «Massima attenzione alla sicurezza» - Filt-Cgil Campania, Silvia De Micco: “Molta partecipazione allo sciopero nella filiera Amazon” Napoli. Ridurre l’orario di lavoro e stabilizzare il personale. Maggiore… Leggi ...