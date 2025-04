Sicurezza per il corteo del 25 Aprile Attesa una folla di 70mila persone

corteo del 25 Aprile. La concentrazione è sulle tante realtà che si uniranno domani in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e che sfileranno da Porta Venezia fino a piazza Duomo: una manifestazione per la quale sono attese 70mila persone. Il nodo Sicurezza è stato affrontato ieri nella riunione del Comitato per l’ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. Grande dispiegamento di forze per il corteo e tanti “micro dispositivi“ a vigilare su obiettivi sensibili e dislocati in diversi punti. Il percorso sarà protetto da presìdi di forze dell’ordine e nuclei di pronto impiego. A Porta Venezia, dove l’evento partirà alle 14.30, i controlli partiranno già da mezzogiorno. Ilgiorno.it - Sicurezza per il corteo del 25 Aprile. Attesa una folla di 70mila persone Leggi su Ilgiorno.it di Marianna VazzanaAttenzione massima anche se non ci sono particolari timori per ildel 25. La concentrazione è sulle tante realtà che si uniranno domani in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e che sfileranno da Porta Venezia fino a piazza Duomo: una manifestazione per la quale sono attese. Il nodoè stato affrontato ieri nella riunione del Comitato per l’ordine e lapubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. Grande dispiegamento di forze per ile tanti “micro dispositivi“ a vigilare su obiettivi sensibili e dislocati in diversi punti. Il percorso sarà protetto da presìdi di forze dell’ordine e nuclei di pronto impiego. A Porta Venezia, dove l’evento partirà alle 14.30, i controlli partiranno già da mezzogiorno.

Potrebbe interessarti anche:

Corteo del 25 Aprile, attenzione alla sicurezza: cordone di protezione per la Brigata Ebraica

Milano, 22 aprile 2025 – Nessun allarme particolare, al momento, ma un’attenzione rigorosa perché nessuno rovini una manifestazione che vuole essere un momento “di grande festa popolare e nazionale”, come sottolineato dagli organizzatori.

Milano, 22 aprile 2025 – Nessun allarme particolare, al momento, ma un’attenzione rigorosa perché nessuno rovini una manifestazione che vuole essere un momento “di grande festa popolare e nazionale”, come sottolineato dagli organizzatori. Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo

(Adnkronos) – Momenti di tensione e scontri tra i manifestanti e lo schieramento delle forze di polizia durante il corteo contro il decreto Sicurezza, organizzato al Pantheon.

(Adnkronos) – Momenti di tensione e scontri tra i manifestanti e lo schieramento delle forze di polizia durante il corteo contro il decreto Sicurezza, organizzato al Pantheon. Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza"

EMPOLI Una giornata e sei cortei. Il Primo maggio è alle porte e la Cgil è già impegnata nell’organizzazione di iniziative su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa.

Se ne parla anche su altri siti

Approfondimenti da altre fonti: Sicurezza per il corteo del 25 Aprile. Attesa una folla di 70mila persone; Il piano sicurezza a Milano per il corteo del 25 Aprile: rischio tensioni tra filopalestinesi e Brigata ebraica; Corteo 25 aprile, le strade che verranno chiuse al traffico a Milano. La Brigata ebraica: Temiamo disordinI; 25 aprile a Milano: massima attenzione alla sicurezza per la manifestazione della Liberazione; 25 aprile: a Milano attenzione alla sicurezza, domani comitato.

Come scrive ilgiorno.it: Sicurezza per il corteo del 25 Aprile. Attesa una folla di 70mila persone - Occhi aperti sulle possibili contestazioni alla Brigata Ebraica e sulle frange di antagonisti contro il governo. Dispiegamento di forze lungo tutto il percorso. Sala: "Auspichiamo che tutti vengano co ...

Si legge su msn.com: Corteo del 25 Aprile, attenzione alla sicurezza: cordone di protezione per la Brigata Ebraica - Domani, mercoledì 23, si riunirà il Comitato ordine pubblico per fare il punto sulla situazione in vista della manifestazione per la Festa della Liberazione. Gli organizzatori: “Sarà un momento di gra ...

Come scrive tag24.it: 25 Aprile, tutti i cortei per gli ottant'anni dalla Liberazione in Italia: dove si scenderà in piazza? - In piazza, nonostante il lutto per la morte di Papa Francesco. Il 25 aprile 2025 segna un anniversario particolarmente significativo per l’Italia: ottant’anni dalla Liberazione dal nazifascismo. In ...