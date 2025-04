Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza nelle Rems: asse bipartisan reggiano: "Assicurare l’incolumità di operatori e ospiti"

Prevenire le violenze aglisanitari delle Residenze per l’esecuzione di misure di), con misure come quali la presenza ’costante’ di guardie private non armate. È l’impegno chiesto in una risoluzione in Regione a firma dei consiglieri reggiani Alessandro Aragona (Fratelli d’Italia, primo firmatario), Maria Laura Arduini, Andrea Costa, Elena Carletti, Anna Fornili (Pd) e Paolo Burani (Avs). "Le– ricorda Aragona – sono strutture di detenzione e cura destinate a persone con problemi psichiatrici giudicate socialmente pericolose. È necessario adottare misure appropriate per prevenire nuove violenze aglisanitari, come accaduto nell’agosto scorso alladi Reggio Emilia, e valutare se le misure disono adeguate ed eventualmente richiederne una revisione".