Sicurezza dei ponti Provincia al lavoro per uniformare i tempi dei lavori

Provincia sta effettuando verifiche e valutazioni con l'obiettivo di anticipare la messa in Sicurezza dei due ponti sulla Virgiliana, a Bondeno, e renderla quasi contemporanea. L'obiettivo è contenere al minimo i tempi e accorpare i lavori di sistemazione dei due ponti sulla Strada Provinciale.

La Provincia sta effettuando verifiche e valutazioni con l'obiettivo di anticipare la messa in sicurezza dei due ponti sulla Virgiliana, a Bondeno, e renderla quasi contemporanea. L'obiettivo è contenere al minimo i tempi e accorpare i lavori di sistemazione dei due ponti sulla Strada provinciale... 🔗ferraratoday.it

