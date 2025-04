Siamo i carabinieri suo figlio è vittima di un incidente ennesima truffa ad anziani sventata

truffa agli anziani che (purtroppo) miete ancora troppe vittime. Ma questa volta, grazie all'intervento dei carabinieri - quelli veri - sospettosi di un veicolo parcheggiato male, un'anziana signora ha riavuto indietro i suoi soldi. Arrestati due uomini pregiudicati campani di 38 e. Milanotoday.it - "Siamo i carabinieri, suo figlio è vittima di un incidente", l'ennesima truffa ad anziani sventata Leggi su Milanotoday.it È la classicaagliche (purtroppo) miete ancora troppe vittime. Ma questa volta, grazie all'intervento dei- quelli veri - sospettosi di un veicolo parcheggiato male, un'anziana signora ha riavuto indietro i suoi soldi. Arrestati due uomini pregiudicati campani di 38 e.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Siamo i carabinieri, suo figlio è vittima di un incidente, l'ennesima truffa ad anziani sventata; “Siamo carabinieri, tuo figlio ha investito un ciclista”: due arresti per anziana truffata; Tragedia di Delebio, Francesco Petrone e la fucilata all’artigiano davanti al figlio. “Siamo tutti sotto choc”; Signora, siamo i Carabinieri. Suo figlio ha causato un incidente, se non consegna soldi passa guai. Tre truffatori arrestati; La truffa del falso incidente riprende il largo.

Riporta napolitoday.it: "Siamo i carabinieri di via Magellano". Le truffe si consumavano a più di 600 km di distanza - “Siamo i carabinieri di via Magellano”, parte così l'ennesima telefonata truffa ai danni dei più deboli. Vittime cittadini di Caltagirone, in provincia di Catania. Gli anziani rispondono alle chiamate ...

Si legge su msn.com: Truffe ad anziani in Sicilia: due arresti dei carabinieri a Napoli - «Siamo i Carabinieri di Via Magellano». Caltagirone, provincia di Catania, e in alcuni appartamenti squilla il telefono. Anziani rispondono ed entrano così in un vortice tra ...

Da parmapress24.it: “Sono il maresciallo dei carabinieri, suo figlio ha fatto un incidente, rischia l’arresto” – anziana sventa la truffa – VIDEO - Nel pomeriggio del 24 marzo, la 70enne ha ricevuto una telefonata da un uomo che si spacciava per un maresciallo dei Carabinieri. Il truffatore le ha comunicato che suo figlio era stato coinvolto in ...