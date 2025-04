Siamo alla frutta ecco il nuovo negozio di Susanna a Tirrenia

Tirrenia 'Siamo alla frutta!', il nuovo punto vendita di frutta e verdura, prodotti tipici e gastronomia casalinga gestito da Susanna Mainardi, storica commerciante livornese. Dopo oltre 40 anni di attività nel settore ortofrutticolo e alimentare, con un. Pisatoday.it - 'Siamo alla frutta!', ecco il nuovo negozio di Susanna a Tirrenia Leggi su Pisatoday.it Ha aperto oggi in via degli Ontani 11 a!', ilpunto vendita die verdura, prodotti tipici e gastronomia casalinga gestito daMainardi, storica commerciante livornese. Dopo oltre 40 anni di attività nel settore ortofrutticolo e alimentare, con un.

Le notizie più recenti da fonti esterne

'Siamo alla frutta!', ecco il nuovo negozio di Susanna a Tirrenia - Ha aperto oggi in via degli Ontani 11 a Tirrenia 'Siamo alla frutta!', il nuovo punto vendita di frutta e verdura, prodotti tipici e gastronomia casalinga gestito da Susanna Mainardi, storica commerciante livornese. Dopo oltre 40 anni di attività nel settore ortofrutticolo e alimentare, con un... 🔗pisatoday.it

La moda social del momento: ci siamo divertiti a creare con l'intelligenza artificiale dipinti in stile Miyazaki di Forlì, ecco il risultato - Impazza in questi giorni sui social la moda della foto rielaborata a mo' di cartone animato. Attraverso infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di ChatGpt, è possibile riprodurre le immagini ispirandosi allo stile dello Studio Ghibli, il celebre studio di animazione... 🔗forlitoday.it

Inzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» - di RedazioneInzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» Le parole del tecnico dell’Inter Intervistato da Prime Video a poche ore dalla sfida tra Inter e Feyenoord, Simone Inzaghi, ha parlato cosi: GIOCARE IN EMERGENZA– «Beh, senz’altro. Abbiamo disputato tante partite, abbiamo lavorato; adesso abbiamo qualche defezione, purtroppo tutti nello stesso settore. 🔗internews24.com

'Siamo alla frutta!', ecco il nuovo negozio di Susanna a Tirrenia; 'Siamo alla frutta!', ecco il nuovo negozio di Susanna a Tirrenia; Tropico di Sicilia, ecco la nuova capitale della frutta esotica; Ecco gli alimenti che allungano la vita. 🔗Se ne parla anche su altri siti

'Siamo alla frutta!', ecco il nuovo negozio di Susanna a Tirrenia - Ha aperto oggi in via degli Ontani 11 a Tirrenia 'Siamo alla frutta!', il nuovo punto vendita di frutta e verdura, prodotti tipici e gastronomia casalinga gestito da Susanna Mainardi, storica commerci ... 🔗pisatoday.it

Frutta e verdura: il semplice approccio che aumenta il consumo - Un nuovo approccio potrebbe aumentare l'assunzione di frutta e verdura. Di cosa si tratta? Ecco cosa hanno svelato i ricercatori. Un nuovo studio dimostra che dire alle persone di mangiare 1 frutto o ... 🔗msn.com