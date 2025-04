Si perdono nel bosco Il Soccorso alpino li salva

bosco, del tutto incapaci di orientarsi. A nulla è servito interrogare gli smartphone che avevano con sé e forse anche una certa inesperienza e scarsa conoscenza della zona hanno fatto la propria parte. Le ore sono passate in fretta e con il buio tutto si è fatto ancora più complicato, fortunatamente i camminatori sono riusciti a chiedere aiuto e, soprattutto, a inviare la propria posizione. Sono partite le squadre del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Ilgiorno.it - Si perdono nel bosco. Il Soccorso alpino li salva Leggi su Ilgiorno.it Ben venga la tecnologia, basta però non farci conto in tutto e per tutto. La dimostrazione l’ha avuta in modo più che chiaro anche un gruppo di appassionati di montagna che martedì in Valmalenco, approfittando della bella giornata, è salito da Primolo (Comune di Chiesa Valmalenco) verso la località Pradaccio. Qui, a una quota di circa 1.800 metri gli escursionisti si sono ritrovati nel, del tutto incapaci di orientarsi. A nulla è servito interrogare gli smartphone che avevano con sé e forse anche una certa inesperienza e scarsa conoscenza della zona hanno fatto la propria parte. Le ore sono passate in fretta e con il buio tutto si è fatto ancora più complicato, fortunatamente i camminatori sono riusciti a chiedere aiuto e, soprattutto, a inviare la propria posizione. Sono partite le squadre del Cnsas - Corpo nazionalee speleologico, il Sagf -Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.

Potrebbe interessarti anche:

Si perdono nel bosco con il buio: gruppo di escursionisti recuperato dal Soccorso Alpino

È terminato intorno alle 2:00 di stanotte l’intervento che ha impegnato i tecnici della Stazione di Valmalenco del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna.

È terminato intorno alle 2:00 di stanotte l’intervento che ha impegnato i tecnici della Stazione di Valmalenco del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna. Bambino di 10 anni colto da malore nel bosco soccorso dall’elicottero dei vigili del fuoco

BADIA TEDALDA – Paura per un bambino di 10 anni che si è sentito male in una zona impervia mentre passeggiava con il padre e con il cane.

BADIA TEDALDA – Paura per un bambino di 10 anni che si è sentito male in una zona impervia mentre passeggiava con il padre e con il cane. Si rompe una caviglia mentre è nel bosco, 66enne soccorso

È accaduto nel primo pomeriggio di sabato 22 febbraio. Un 66enne residente a Pianello si trovava lungo il sentiero 223 (nei pressi di Case Rettanni) con i suoi due cani quando è caduto a terra procurandosi un brutto trauma alla caviglia che gli ha impedito di proseguire.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cosa riportano altre fonti: Si perdono nel bosco. Il Soccorso alpino li salva; Si perdono nel bosco con il buio: gruppo di escursionisti recuperato dal Soccorso Alpino; Escursionisti si perdono nel bosco in Valmalenco, ritrovati dal soccorso alpino; Grosso spavento per due escursionisti, salvati dal Soccorso Alpino dopo essersi persi nel bosco; Tremezzo, due ragazzi entrano nel bosco e poi si perdono: recuperati con l'arrivo dei vigili del fuoco.

ilgiorno.it scrive: Si perdono nel bosco. Il Soccorso alpino li salva - Ben venga la tecnologia, basta però non farci conto in tutto e per tutto. La dimostrazione l’ha avuta in modo più che chiaro anche un gruppo di appassionati di montagna che martedì in Valmalenco, appr ...

Lo riporta valtellinanews.it: Escursionisti si perdono nel bosco in Valmalenco, ritrovati dal soccorso alpino - È terminato intorno alle 2:00 di stanotte, mercoledì 23 Aprile, l’intervento che ha impegnato i tecnici della Stazione di ...

Si legge su primalavaltellina.it: Si perdono in montagna, salvati nel cuore della notte - Sono saliti in mon6tagna ma si sono persi. E a quel punto hanno lanciato l'allarme. I soccorritori sono intervenuti e li hanno salvati nel cuore della notte. Si perdono in montagna, salvati nel cuore ...