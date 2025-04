Si arena il progetto dei volenterosi Londra non manderà truppe in Ucraina

Ilgiornale.it - Si arena il progetto dei "volenterosi": Londra non manderà truppe in Ucraina Leggi su Ilgiornale.it Il passo indietro del premier Starmer sarebbe stato motivato dal fatto che un dispiegamento di soldati britannici nel Paese avrebbe rischi "troppo elevati"

Cosa riportano altre fonti

Uno degli interventi più consistenti di riqualificazione urbana, previsto dal programma "Messina Città Accessibile ed Inclusiva 2" finanziato con 7 milioni e 252 mila euro provenienti dal PonMetro+ sarà a Santa Margherita. Lì, in un'area che si estende per circa 12 mila mq sorgeranno una piazza... 🔗messinatoday.it

"Apprendiamo con grande sconforto di questa situazione incresciosa, un progetto di rilevanza sociale di coinvolgimento dei nonni della città a sostegno dei nostri figli e a supporto della collettività, sfumato per pochi euro. Un fallimento dell'Amministrazione Episcopo". Così si esprime il... 🔗foggiatoday.it

Germania e Francia tirano per la giacca Pechino, che però smentisce qualsiasi coinvolgimento nel piano Macron. E dopo i dubbi manifestati dagli analisti, Starmer incassa il no dei veterani dell’esercito, che ai media confidano: «Non sa di cosa sta parlando». Ursula von der Leyen alza il salario ai burocrati. Causa inflazione, ad aprile ennesimo aumento in busta paga per 66.000 dipendenti. Lo speciale contiene due articoli. 🔗laverita.info

Si arena il progetto dei volenterosi: Londra non manderà truppe in Ucraina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Si arena il progetto dei "volenterosi": Londra non manderà truppe in Ucraina - Il passo indietro del premier Starmer sarebbe stato motivato dal fatto che un dispiegamento di soldati britannici nel Paese avrebbe rischi "troppo elevati" ... 🔗ilgiornale.it

Londra, più di 30 Paesi per coalizione dei volenterosi - (ANSA) - LONDRA, 17 MAR - È salito a più di 30 il numero di Paesi alleati disposti a partecipare alla cosiddetta "coalizione dei volenterosi" sotto varia forma, per il dopoguerra in Ucraina a ... 🔗msn.com

I "volenterosi" in ordine sparso. Solo Londra e Parigi per l'invio di truppe - La «coalizione dei volenterosi» si è riunita a Londra a livello militare per preparare un contingente da dispiegare in Ucraina, come garante della sicurezza in caso di cessate il fuoco. 🔗informazione.it