Shade ricoverato per un’infezione ai polmoni Non sarà una passeggiata

Shade è ricoverato in ospedale per un'infezione ai polmoni. Il rapper con un video pubblicato sui social è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, spiegando ai follower il motivo per cui lo scorso 16 aprile era finito in ospedale. Shade, pseudonimo di Vito Ventura, è ancora ricoverato in ospedale a causa di un'infezione ai polmoni.

