Sfuma il sogno promozione dell’Akademia Sant’Anna Macerata vince al PalaRescifina

Macerata. Le peloritane, dopo la sconfitta maturata la domenica di Pasqua a Macerata in gara 1, hanno ceduto alle arancio-nere anche nel confronto di un gremito “PalaRescifina” (1-3). Dopo Talmassons l’anno. Europa.today.it - Sfuma il sogno promozione dell’Akademia Sant’Anna, Macerata vince al "PalaRescifina" Leggi su Europa.today.it Non è riuscita l'impresa ad Akademia Sant'Anna, in serie A1 ci va la CBF Balducci HR. Le peloritane, dopo la sconfitta maturata la domenica di Pasqua ain gara 1, hanno ceduto alle arancio-nere anche nel confronto di un gremito “” (1-3). Dopo Talmassons l’anno.

